Forza Italia alle Cascine: "Al Parco degrado e criminalità, un fallimento del Pd"

"Con questa iniziativa, inizia la campagna elettorale di Forza Italia per le amministrative 2024. Abbiamo scelto il Parco delle Cascine, che è uno dei luoghi simbolo del degrado e della criminalità, e di cui vogliamo, come fiorentini, riappropriarci. È il luogo che meglio di altri fotografa il fallimento delle amministrazioni comunali di centrosinistra che negli ultimi 28 anni hanno guidato Firenze. Questo è un 'non luogo della città", dove i fiorentini ormai non vanno più perché hanno il terrore di essere aggrediti, rapinati, violentati. Nel parco giochi, costato centinaia di migliaia di euro, abbiamo trovato siringhe e bottigliette per fumare crack". Lo ha detto Marco Stella, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana e coordinatore regionale del partito, che oggi ha organizzato una camminata per la legalità alle Cascine, insieme all'on. Erica Mazzetti, al consigliere regionale Maurizio Sguanci, al capogruppo in Comune Mario Razzanelli, ai coordinatori cittadino e provinciale, Mariagrazia Internò e Paolo Giovannini e a decine di cittadini e residenti nel quartiere.

"La sicurezza è un tema prioritario per Forza Italia e per il governo di Centrodestra. Oggi - ha dichiarato Erica Mazzetti, deputata e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia -. Siamo di fronte al completo abbandono del primo e più importante parco cittadino, dopo decine di annunci sul rilancio: spaccio, delinquenza, ippodromo abbandonato, persone sbandate che dormono in letti di fortuna, un giardino per i bambini chiuso e sommerso di rifiuti. Sono qui oggi per portare all'attenzione del Parlamento i principali nodi irrisolti del parco e in generale del centro storico. Alle Cascine, sicuramente, servirà il presidio fisso da parte delle forze dell'ordine. Non solo, anche la Regione dovrebbe fare la sua parte, con la costituzione di un centro di identificazione ed espulsione".

"Il parco delle Cascine, il parco delle famiglie e dei fiorentini che Renzi prima e Nardella poi hanno assicurato di voler ripulire e bonificare per restituirlo alla città, è una cosa inguardabile, è degrado a cielo aperto - accusano gli esponenti di Forza Italia -. Lo spaccio, poi, si è esteso anche alle zone limitrofe. Servono provvedimenti emergenziali, noi abbiamo proposto di istituire un corpo di polizia locale dedicato al Parco. È un posto che deve tornare a essere vissuto, come luogo dello sport, ma per farlo vanno realizzati servizi adeguati come spogliatoi e docce. Prendiamo ad esempio altri parchi europei o americani, che vengono recintati, sorvegliati da un corpo di polizia ad hoc, dotati di servizi che permettono alle famiglie di fare pic-nic".

E al sindaco Nardella, "che per nascondere i suoi fallimenti si rifugia dietro la questione degli agenti di pubblica sicurezza mancanti", Forza Italia replica: "Lo scorso anno - sottolineano gli esponenti azzurri - il sindaco visitava il Parco e diceva che 'il piano ad alto impatto sulla sicurezza alle Cascine procede, sta funzionando'. Per ora non abbiamo visto niente, crimine e violenza prosperano indisturbati alle Cascine, e noi siamo costretti a sentire da anni continui annunci sulla sicurezza del parco, senza riscontro nella realtà. Tutti i sindaci che si sono succeduti in questi anni, tutti del Pd, sono colpevoli di non aver fatto nulla e di aver lasciato le Cascine nel degrado più totale".

Fonte: Forza Italia Toscana