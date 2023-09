Frana di via Pertini a Barberino Tavarnelle, al via il primo lotto dei lavori

David Baroncelli, sindaco di Barberino Tavarnelle

Primi movimenti di ruspa per uno dei più importanti investimenti messi in campo dalla giunta Baroncelli, finanziato in gran parte dalla Regione Toscana, con la partecipazione del Comune e i fondi ottenuti attraverso le linee di finanziamento del PNRR. Si tratta dell’opera di risanamento della frana di via Pertini e di messa in sicurezza dell’area all’ingresso del centro abitato di Barberino Val d’Elsa. L’intervento, del valore complessivo di 5milioni di euro circa, è volto a contrastare e prevenire il fenomeno del dissesto idrogeologico relativo all’intero versante collinare di Barberino lato sud. La Regione Toscana ha sostenuto l’opera con una risorsa complessiva pari a 2,7 milioni di euro attraverso il Documento operativo per la Difesa del Suolo.

"Un lavoro necessario – dichiara il sindaco David Baroncelli - che vuole dare una risposta e soprattutto una risoluzione definitiva ad una questione di fondamentale importanza per la sicurezza del centro abitato, l’obiettivo è risanare la frana che ha prodotto un cedimento del terreno molto esteso, da anni siamo impegnati a realizzare interventi che mirano concretamente a migliorare le condizioni di resilienza del nostro territorio anche ai cambiamenti climatici prevenendo e contrastando la fragilità che lo caratterizza dal punto di vista idrogeologico".

"Tale opera ha richiesto uno sforzo significativo di progettazione – aggiunge il primo cittadino - condivisione con tutti gli enti preposti, un impegno economico e progettuale reso possibile non solo grazie alle risorse comunali messe a disposizione ma anche al reperimento di risorse straordinarie attraverso la partecipazione ai bandi indetti dalla Regione Toscana e nell’ambito del PNRR".

Il finanziamento complessivo del primo lotto dei lavori, appena partito, che comprende il risanamento della frana e la progettazione, è pari a 3milioni e 250mila euro. La progettazione ha richiesto una spesa del valore di 250mila euro di cui 200mila euro dalla Regione e 50mila euro dal Comune. Quanto ai lavori di messa in sicurezza e ripristino della frana, ai €2,7 milioni della Regione Toscana si aggiungono i 300mila euro messi a disposizione dal Comune di Barberino Tavarnelle. Grazie al finanziamento regionale la giunta Baroncelli ha fatto partire la prima tranche dell’intervento di messa in sicurezza. La buona notizia è che il Comune di Barberino Tavarnelle ha ottenuto ulteriori fondi dal PNRR per ulteriori €1.800.000 che serviranno al completamento delle opere di presidio geologico.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino