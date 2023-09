Furti in due appartamenti di Firenze nel weekend, portati via i gioielli

Furti in due appartamenti a Firenze nel fine settimana, portati via gioielli per qualche migliaia di euro. È successo in un condominio di via Malagotti. Per entrare nelle due abitazioni i malviventi avrebbero forzato entrambe le porte, per poi fuggire con un bottino di preziosi.

A lanciare l'allarme al 112 sono stati i proprietari quando, rientrando a casa domenica mattina, si sono accorti del furto. Sul posto sono intervenute le volanti e la polizia scientifica per il sopralluogo e i rilievi. I ladri avrebbero inoltre provato a forzare la porta e la finestra di un terzo appartamento ma non sarebbero riusciti a portare a termine il colpo. In corso le indagini.