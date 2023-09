Getta un calzino con la cocaina in una siepe, denunciato

Quando vede arrivare i carabinieri getta in una siepe un calzino bianco arrotolato, poi va alla bici e cerca di fuggire. Un 23enne di origini tunisine è stato fermato dai militari e denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

A Firenze domenica 10 settembre verso le 14.30 in via Lungo l'Affrico il 23enne è stato sorpreso ai giardinetti mentre si disfaceva del calzino. All'interno dell'indumento sono state trovate 14 dosi di cocaina, mentre nello zaino aveva hashish e 85 euro in contanti.

Il giovane è stato denunciato, lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.