Gira per il Decibel On Air con la droga, arrestato 27enne

Girava per il concerto “Decibel On Air” a Sesto Fiorentino con le dosi di stupefacente in tasca: un 27enne di origine albanese è stato arrestato domenica 10 settembre verso le 16 in via Lucchese. I militari sestesi lo hanno visto visibilmente agitato ai varchi del concerto, ergo lo hanno controllato. Lo hanno trovato con 63 involucri confezionati di eroina, 18 di cocaina e 34 di ketamina del peso complessivo di circa 55 grammi. La droga è stata sequestrata e il 27enne albanese è stato arrestato per l’ipotesi del reato di detenzione ai fini di spaccio e verrà giudicato con il rito direttissimo nell’udienza di convalida disposta per la mattinata odierna.