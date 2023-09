Gli stati generali delle infrastrutture nell’Area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia

Una mattinata intensa di lavori in Palazzo Strozzi Sacrati per fare il punto sulle infrastrutture nell’area Fi-Po, la più densamente popolata di tutta la Toscana come ha ricordato anche l’assessore a infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli.

“E’ un territorio caratterizzato da importantissime attività del manifatturiero e del terziario e quindi di grande attrattiva, un territorio sul quale insistono anche importanti infrastrutture a livello nazionale, ma che presenta delle problematiche di eccessiva congestione in alcune zone e di pressione ambientale. La strategia della Regione Toscana è quella di realizzare un sistema di viabilità e di opere che si componga certamente di strade e autostrade, ma integrato dallo sviluppo del sistema ferroviario, tramviario, fino alle piste ciclabili, proprio perché in un territorio così complesso e così antropizzato occorre trovare un punto di sintesi tra la migliore accessibilità e l’integrazione di questo complesso sistema infrastrutturale dal punto di vista della sostenibilità ambientale e del paesaggio. Desidero ringraziare tutti i professionisti della macchina regionale e delle realtà che con noi collaborano per raggiungere questi importanti obiettivi”.

Durante il convegno, oltre ai tecnici della Regione, del sistema tramviario dell'area metropolitana, di Autostrade e Toscana Aeroporti che hanno illustrato lo stato dell'arte dei progetti, sono intervenuti il sindaco di Firenze Dario Nardella e il sindaco di Prato Matteo Biffoni. Presenti anche i sindaci di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Lastra a Signa e Scandicci.

Assente il rappresentante di Ferrovie, in quanto il Gruppo Ferrovie dello Stato, secondo quanto comunicato, al momento ha ritenuto di non prendere parte a d eventi a rilevanza pubblica in segno di cordoglio e rispetto per le vittime del recente incidente di Brandizzo.