La accusano di aver tamponato, lei scende e le rubano la borsa

La accusano di aver tamponato una vettura, lei scende dall'auto per controllare i danni e intanto le rubano la borsa. Il fatto è avvenuto a Firenze ieri mattina in viale Guidoni. Vittima una 57enne fiorentina, alla quale due sconosciuti avrebbero preso la borsa contenente il cellulare e qualche centinaia di euro. La vittima, secondo quanto ricostruito dalla polizia, era in auto quando due uomini di origine sudamericana hanno bussato al finestrino per segnalarle il tamponamento. L'automobilista è scesa dalla vettura e appena ha rialzato la testa ha visto fuggire in due con in mano la tracolla.