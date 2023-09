La Birra di Neustadt ha successo a Montespertoli

L'appuntamento con la birra che tutti stavamo aspettando alla fine delle vacanze estive ha finalmente preso vita a Montespertoli con l’arrivo del paese gemellato Neustadt. Questo evento, tenutosi lo scorso venerdì e sabato presso il Parco Urbano, è stato un notevole successo, attirando una numerosa affluenza di appassionati desiderosi di gustare birra e piatti tipici tedeschi.

“Sono veramente soddisfatto per l'ottimo risultato.” racconta Giuseppe Statello, presidente del Comitato Gemellaggi di Montespertoli “Tantissime persone ci hanno accordato la loro preferenza nonostante ormai ci siano tante "feste della birra". L'appuntamento con la Birra di Neustadt è qualcosa di diverso: nasce dalla collaborazione dei due paesi gemellati e viene realizzata grazie all'impegno di tanti volontari di Neustadt a.d. Aisch e di Montespertoli. A loro va il mio ringraziamento. A chi ha fatto la fila per gustare i sapori tipici tedeschi a cui si è aggiunta l'allegria della "Spritz Band" che li ha fatti ballare e divertire, posso solo dire: grazie! Vi aspettiamo il prossimo anno per il 31° Appuntamento!Prosit!”

Venerdì l’Appuntamento con la Birra è iniziato con la prima spillatura da parte del Sindaco Mugnaini e dei rappresentati del Comitato Gemellaggi di Neustadt, paese gemellato dal 1992 fortemente voluta dal Sindaco in carica, Mauro Marconcini. L'evento ha avuto un avvio entusiasmante, con una notevole affluenza anche il venerdì, a differenza degli anni precedenti in cui si teneva solitamente il sabato e la domenica.

"Il successo dell’Appuntamento con la Birra è stato oltre le nostre aspettative più rosee", ha dichiarato l’Assessore ai Gemellaggi Alessandra De Toffoli. "Siamo entusiasti di vedere tanta passione nella nostra comunità, e siamo grati a tutti coloro che hanno partecipato per aver reso questa serata così memorabile."

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa