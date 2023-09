La Lega torna in piazza a Fucecchio sul tema sicurezza e spaccio

La Lega torna in piazza a Fucecchio (Fi) Mercoledì 13 Settembre per una raccolta di firme per i Militari di Strade Sicure alle Cerbaie, per condanne, più pesanti per gli spacciatori, e per la certezza e l'effettività delle pene senza sconti e permessi vari.

Dalla riunione della Commissione per la Sicurezza Urbana del 9 settembre dello scorso anno 2022, abbiamo sempre proposto e invocato attraverso il nostro Segretario Marco Cordone che è anche Consigliere Comunale, la presenza dei Militari dell'operazione Strade Sicure ( Ben evidente nel programma Politico del 2022, della Lega Salvini Premier) per la tutela dell' Ordine Pubblico e la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle zone collinari delle Cerbaie, territorio di grande pregio ambientale, infestato dagli spacciatori che complicano al quanto la vita ai cittadini residenti ma anche a chi vuole godere di questo bel sistema collinare che si estende tra le Province di Firenze, Pisa, Lucca e Pistoia.

Le nostre proposte però sono rimaste in sostanza senza effetto per, a quanto abbiamo capito, difficoltà burocratiche. Nell' ultimo Consiglio Comunale del 6 Settembre scorso, nelle Comunicazioni, abbiamo chiesto ufficialmente al Sindaco Spinelli ( è a verbale), che richieda autorevolmente al Prefetto di Firenze, l' impiego dei Militari dell' operazione Strade Sicure, con funzioni di Agenti di Polizia, nelle zone collinari delle Cerbaie infestate dagli spacciatori, impiego che supporti il lavoro che le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale svolgono quasi ogni giorno con grande impegno e responsabilità ma che ha bisogno anche dei Militari, per le particolari condizioni orografiche di quei territori.

Per dare maggiore forza alle nostre richieste al Sindaco di Fucecchio, che saranno anche inviate al Prefetto di Firenze, abbiamo organizzato per il prossimo mercoledì 13 settembre dalle ore 8.30 alle ore 13.00 una raccolta di firme con dei tavoli ubicati all' ingresso del Mercato Settimanale di piazza XX Settembre per

1) l'utilizzo dei Militari del Contingente Strade Sicure nelle Colline delle Cerbaie,

2) contro l'attuale normativa Penale inadeguata per colpire chi commette reati inerenti allo spaccio di droga

3) a sostegno della certezza e dell' effettività della pena, senza sconti e permessi vari, tutte battaglie da 30 anni nelle corde del nostro Segretario Marco Cordone il quale è anche il figlio di una vittima della criminalità e che sarà presente a tutta l" iniziativa.

La Manifestazione Leghista, è aperta a tutti i cittadini ed è voluta fortemente anche dal Vicesegretario Comunale Stefano Cartocci e dal Responsabile Sicurezza del Carroccio locale, Andrea Frino. -

LEGA SALVINI PREMIER

SEZ.COMUNALE DI FUCECCHIO