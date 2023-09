In tanti alla mostra-omaggio per Fabio Sequi, morto salvando due persone in mare

Tante persone – familiari, amici, cittadini di Bagno a Ripoli – ieri in palazzo comunale hanno reso omaggio ieri a Fabio Sequi, il giovane grassinese scomparso il 6 agosto a San Vincenzo per salvare due persone dal mare in burrasca. Per ricordarlo, nel giorno del suo 36esimo compleanno e a poco più di un mese dalla tragedia, la famiglia e gli amici in collaborazione con l’amministrazione hanno scelto di ricorrere alla sua arte e ai suoi dipinti, esposti in sala consiliare “Falcone e Borsellino”. Sculture, installazioni, quadri realizzati da un giovane di grande talento. Tra le opere, l'autoritratto di Fabio con la cagnolina Sagoma e un dipinto che raffigura il mare, l'ultimo realizzato da Fabio. La mostra, intitolata “Un sogno per domani”, in poche ore è stata visitata da centinaia persone. Presenti i genitori di Fabio, gli amici e i colleghi, il sindaco, la giunta e il presidente del Consiglio comunale.