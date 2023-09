Nozze d'oro, Figline festeggia 94 coppie per il 50esimo anniversario

94 coppie sono state invitate a festeggiare pubblicamente, sabato scorso, insieme al Comune di Figline e Incisa Valdarno le loro "nozze d’oro".

Si tratta di una tradizione che continua ormai da diversi anni e che prevede, per i partecipanti, la consegna di una pergamena celebrativa per chi nel corso del 2023 ha raggiunto (o raggiungerà) questo importante traguardo, un momento "foto ricordo" insieme all’Amministrazione comunale e un momento musicale, a cura della scuola di musica Schumann con le voci delle cantanti Francesca Gullo e Sara Ciari.

Alla cerimonia, che si è svolta all’Arena del Teatro Comunale Garibaldi di Figline, erano presenti oltre metà degli invitati, che hanno celebrato la ricorrenza insieme alla Sindaca Giulia Mugnai, al vicesindaco Giovanni Di Fede e al Presidente del Consiglio comunale Federico Cecoro.

Per ritirare la foto omaggio, scattata durante la mattinata di sabato, da lunedì 2 ottobre sarà possibile recarsi in municipio a Figline, presso la segreteria della Sindaca, nei seguenti orari e giorni: dal lunedì al venerdì in orario 8.30-13.30; il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18. Nelle stesse giornate e fasce orarie, chi non ha potuto essere presente sabato può già ritirare la sua pergamena. Per eventuali necessità o informazioni, rivolgersi al numero 055.9125211.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno