Pedibus, due nuove linee a Poggibonsi

Lavori in corso per la ripartenza del Pedibus, il servizio di ‘autobus senza ruote’ per accompagnare i bambini e le bambine alle loro scuole. “Si tratta di un servizio dal forte valore educativo, qualificante e divertente, che consente ai bambini di stare insieme”, dice l’assessore alle Politiche Educative Susanna Salvadori. “Un progetto utile a sensibilizzare e a promuovere buone pratiche che fanno bene alle persone e all’ambiente. Come sempre è necessaria la collaborazione delle famiglie che auspichiamo ci sia e ci consenta di attivare le linee”, prosegue l’assessore all’ambiente e alla mobilità Roberto Gambassi.

In vista del nuovo scolastico è ripartito il percorso per informare prima di tutto le scuole, anche in virtù di alcune modifiche che sono state introdotte nel progetto per raccogliere le esigenze emerse. In particolare sono state aggiunte a quelle presenti due nuove linee di Pedibus, una per le scuole Calamandrei con partenza da piazza Mazzini e una per le scuole Pieraccini con partenza da via Pisana. Inoltre, è stato modificato il punto di partenza, messo in piazza San Giuseppe, di un’altra linea già presente sempre per le Pieraccini.

Il progetto Pedibus è stato elaborato dai responsabile della Polizia Municipale in collaborazione con i referenti scolastici nell’ambito di “Mosaico Siena – Mobilità Sostenibile nell’Area integrata dei Comuni della Provincia di Siena” coordinato da Terre di Siena Lab. Sono stati definiti i percorsi e l’organizzazione di tutti gli aspetti. In pratica i bambini e le bambine iscritti, muniti di pettorina, percorrono insieme agli accompagnatori il tragitto tra il capolinea e la loro scuola, costellato di apposita segnaletica alle fermate intermedie. Gli accompagnatori sono due per ogni linea, uno che apre e uno che chiude, per motivi di sicurezza e anche per monitorare il rispetto delle regole.

Le linee individuate sono complessivamente otto e portano i bambini e le bambine nelle scuole Bernabei di Staggia Senese, Calamandrei, Vittorio Veneto e Marmocchi, Pieraccini. I percorsi (sempre suscettibili di variazioni) sono tutti su strade urbane dotate di marciapiedi, passaggi pedonali e attraversamenti protetti. Sono stati definiti alla luce di valutazioni sulla sicurezza stradale ma anche in base alla presenza lungo il tragitto di spazi visibili e ampi per i bambini in attesa e i cartelli di fermata, nonché della presenza di parcheggi nei pressi del capolinea per consentire la sosta a chi abita lontano ma vuol prendere il Pedibus.

“Grazie alle scuole – chiudono i due assessori - e grazie fin d’ora alle famiglie che vorranno aderire sia iscrivendo il bambino o la bambina, sia in qualità di accompagnatori. Il loro coinvolgimento è fondamentale”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa