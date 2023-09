Piscina Remo Braschi: a conclusione la pavimentazione bordo vasca, il rinnovo delle docce, l’imbiancatura degli spogliatoi

Conclusi in tempo per la partenza delle attività e dei corsi, fissata per lunedì 18 settembre 2023, i lavori di manutenzione della piscina Remo Braschi a Le Bagnese effettuati durante la chiusura estiva. In questo periodo è stato infatti realizzato un intervento di rifacimento della pavimentazione a bordo vasca a carico dei gestori dell’impianto, con un contributo economico da parte dell’Amministrazione Comunale di 40 mila euro deliberato dalla Giunta a inizio agosto; a seguire sono stati anche effettuati lavori di rinnovo nei locali docce e spogliatoi, con nuove cabine e pannellature, novità negli arredi, nuove docce, mentre i locali spogliatoi sono stati completamente imbiancati.

Alla riapertura dell’impianto lunedì 18 settembre 2023 la piscina Remo Braschi de Le Bagnese ospiterà corsi per bambini e adulti, nuoto libero, acquafitness, attività per le scuole, afa, corsi sub, pallanuoto; per quanto riguarda l’agonistica, le attività coprono esordienti, categoria, e nuoto sincronizzato.

Per le iscrizioni ai corsi e alle attività per bambini e adulti (ovvero per l’offerta che non riguarda le attività agonistiche) informazioni presso la segreteria della piscina Remo Braschi in via Cassioli 4, 0552577621 (aperta già dallo scorso 23 agisto), www.virtusbuonconvento.it (sezione Scandicci) , email scandicci@virtusbuonconvento.it .

Nell’ultima settimana prima dell’inizio delle attività, i gestori dell’impianto de Le Bagnese ultimeranno gli interventi di riordino e di pulizia degli ambienti interessati dai lavori di manutenzione portati avanti questa estate.

E’ intanto in corso un intervento di rinnovo anche dei locali della palestra al primo piano della struttura adiacente alla piscina, con nuovi specchi e imbiancatura, che sarà concluso in tempo per l’apertura del servizio a inizio del prossimo ottobre.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa