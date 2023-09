Riapertura Poste a Stabbia, la sindaca: "Vogliamo chiarezza"

Il bancomat delle Poste di Stabbia, nel Comune di Cerreto Guidi, esplose per mano di alcuni rapinatori lo scorso 4 marzo. I danni provocati ai locali e agli arredi imposero la chiusura.

A distanza di oltre 6 mesi, l’Ufficio è ancora chiuso, il Sindaco ha sollecitato molte volte.

“E’dal mese di aprile- dichiara Simona Rossetti- che come Amministrazione comunale scriviamo, telefoniamo e sollecitiamo. Adesso servono chiarezza e verità. Un servizio così importante atteso dai cittadini, ha necessità di essere riaperto. C’è bisogno di risposte rapide, chiare e franche da parte dei gestori”.

La situazione è insostenibile e il Sindaco facendosi interprete delle crescenti rimostranze dei cittadini, auspica una pronta soluzione.

La frazione di Stabbia è popolosa e la mancanza di questo servizio pesa per i cittadini, specie per i più anziani che hanno difficoltà a spostarsi, e per le numerose aziende presenti nella zona industriale, la più grande dell’intero comune di Cerreto Guidi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa