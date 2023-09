Si abbassa i pantaloni al parco e invita una giovane a seguirlo: denunciato 39enne

Un uomo di 39 anni è stato denunciato dalla polizia a Firenze per tentata violenza sessuale nei confronti di una giovane di 25 anni mentre questa stava passeggiando con il suo cane. L'incidente è avvenuto ieri mattina nei giardini tra via Baracca e via Corelli, nel quartiere di Novoli. L'uomo si sarebbe abbassato i pantaloni di fronte alla giovane e, minacciando di avere un coltello, l'avrebbe forzata a seguirlo dietro una siepe. Tuttavia, la giovane ha chiesto aiuto a un passante, che ha prontamente chiamato il numero di emergenza 112. Una volante è intervenuta sul posto, ha fermato e identificato l'uomo, di origine marocchina, che è stato denunciato. Non è stato trovato alcun coltello in suo possesso.