Stagione al via per i Lupi, ecco lo staff tecnico per la stagione 2023-24

I Lupi S. Croce, per la stagione 2023-24, schiereranno due squadre nazionali, la serie A2 Credem Banca e la B, entrambe maschili, e due regionali, la serie D femminile e la D maschile (entrambe neopromosse). Una buona "fetta" dell’attività, però, ruoterà attorno al settore giovanile, sia maschile che femminile. Tante squadre, progetti ambiziosi, e uno staff tecnico di primo livello che ogni anno si espande inglobando nuove figure professionali. A coordinare il tutto gli indispensabili Paola Puccioni e Fausto Zingoni, rispettivamente responsabili delle ragazze e dei ragazzi.

Nel femminile: Under 12, guidata da Maria Grazia Pieraccioni, Under 13, coach Manuele Marchi, Under 14 e Under 16, seguite dall’esperto e qualificato Marc Borghigiani (new entry), Terza Divisione/Under 18, gestita da Giulia Genovesi. Le formazioni partecipanti alla Seconda Divisione saranno due, una, neopromossa, allenata da Matteo Frangioni (artefice della promozione dalla Terza), l’altra seguita da un’altra novità dello staff, Leonardo Santini (novello sposo e sostituito, nel mese di settembre, da Matteo Morando). In più, il Corso di Avviamento, organizzato e gestito da Maria Grazia Pieraccioni e Francesca Minicozzi. Per quanto riguarda il maschile, le squadre Under 12 e Under 13 saranno allenate da Sara Folegnani, coadiuvata da Matteo Frangioni. Coach Folegnani avvierà alla fase agonistica “vera” anche il nuovo gruppo Under 15, mentre l’Under 17 avrà come guida tecnica Giulia Genovesi (e parteciperà anche al torneo di serie D). Sarà schierata un ulteriore formazione Under 17, formata da ragazzi in età ma anche da più giovani (Under 15) con allenatore Marc Borghigiani. Infine, l’ambiziosa Under 19, categoria nelle quale i Lupi sono detentori del titolo regionale. L’allenatore, come nelle ultime stagioni, sarà Alessandro Pagliai.

Staff qualificato, programma "ricco", stagione tutta da costruire con la voglia di fare un altro passo per la crescita di tutto il movimento. I diversi gruppi sono già in campo, impegnati nella fase di preparazione a tornei e campionati.

Al via anche i Corsi di Avviamento: si svolgeranno alla palestra "Banti", lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.30. Per chi volesse provare, ben 15 giorni gratuiti. Si possono richiedere informazioni via whatsapp al numero 3299496063 (Paola Puccioni), oppure linea diretta (12.30-14.30, 18.00-20.00).

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa