Terremoto Marocco, imprenditrice fiorentina lancia raccolta fondi per la sua terra d'origine

Una lettera appello per sensibilizzare tutti nei confronti della tragedia che sta affliggendo il Marocco, sua terra d’origine. Asmaa Gacem, imprenditrice fiorentina attiva nel settore del turismo, dell’assistenza e dell’edilizia, ha voluto impegnarsi in prima persona dopo il terremoto che secondo una prima stima ha fatto oltre 2.500 vittime, distruggendo interi abitati, promuovendo una raccolta fondi.

"Caro amico, cara amica, in questi giorni - scrive Gacem - sto assistendo come tutti a questa grande tragedia che ha colpito Marrakech, la mia città, da dove provengo e dove ci sono tanti miei familiari, amici e conoscenti. Sono sicura che tu, come me, non rimarrai insensibile a quanto è accaduto. Pertanto, ho deciso di promuovere una raccolta di fondi per fare fronte alle necessità urgenti della popolazione colpita dal terremoto. Se vuoi participare con me a questa iniziativa, ti chiedo di fare una donazione, ringraziandoti fin da adesso".

Il riferimento è un’apposita piattaforma di raccolta fondi online. "Speriamo di poter raccogliere una cifra importante - spiega Gacem - da destinare all’assistenza di quanti hanno bisogno".

Fonte: Ufficio stampa