Torre vince il Palio delle Contrade a Bagno a Ripoli

Ad aggiudicarsi il Palio 2023 è stata la contrada Torre, che fa il tris dopo la vittoria delle ultime due manifestazioni. Alla contrada va il gonfalone raffigurante un leone, simbolo cittadino, realizzato dall’artista e pittore fiorentino Alberto Grazzini, donato come da tradizione dal circolo Sms di Bagno a Ripoli.

Dal pomeriggio, nella conca dei giardini, le tradizionali gare degli atleti di tutte le età nella corsa con i sacchi e nel tiro alla fune, e lungo la via Roma le corse col barroccio. In serata il corteo storico rinascimentale lungo le vie del paese e a seguire la Giostra della Stella, momento clou della competizione, nell’anello del giardino dei Ponti. La sfida tra i cavalieri si è aperta con un minuto di silenzio e un lungo applauso in ricordo di Alessandro Calvelli, ex vicesindaco di Bagno a Ripoli e già presidente dell’associazione Palio delle Contrade-Giostra della Stella, recentemente scomparso, e di Fabio Sequi, giovane ripolese scomparso un mese fa per salvare due persone in difficoltà nel mare di San Vincenzo.

La Giostra della stella è stata vinta dal fantino Guido Gentili della contrada Cavallo, in sella a Audubon. Secondo classificato il fantino Lorenzo Desimone, in sella a Stallone, per la contrada Torre, terzo Maurizio Frulio in sella a Uncas Quarter per il Mulino.

Sommando i punti della Giostra a quelli delle sfide pomeridiane, la contrada la Torre ha però scalato la classifica, conquistando il Palio per la terza edizione consecutiva.

A premiare i vincitori il presidente dell’associazione Palio delle Contrade – Giostra della Stella, Antonio Arcangeli, e il sindaco Francesco Casini, che hanno ringraziato tutti coloro che hanno dato un contributo “per realizzare anche quest’anno una bellissima e partecipata festa di comunità”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa