Trova una borsa dimenticata e si appropria di 500 euro: denunciata a Piombino

Giunta ad un distributore per fare rifornimento ha trovato una borsa, dalla quale ha prelevato i soldi contenuti all'interno del portafogli. È successo a Piombino e una donna di 62 anni, gravemente indiziata di furto aggravato, è stata denunciata.

Secondo la ricostruzione dei militari la donna avrebbe notato la borsa dimenticata al distributore e, dopo aver rovistato all'interno si sarebbe allontanata verosimilmente per verificarne il contenuto, per poi riposizionare il tutto dove l'aveva trovato ad eccezione di 500 euro che erano custoditi appunto nel portafogli. Dopo essersi accorto della dimenticanza, il proprietario è tornato subito indietro per recuperarla e resosi conto dell'ammanco, ha denunciato il fatto ai carabinieri di Piombino che sono risaliti alla responsabile. Quest'ultima, come spiegato infine dai carabinieri, oltre alla mancanza di senso civico essendo un oggetto palesemente dimenticato e non abbandonato ed essendoci tutti gli elementi per risalire rapidamente al proprietario, è stata denunciata per furto aggravato.