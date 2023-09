Un nuovo progetto a Certaldo per i Macelli

L’Associazione Polis ha vinto la gara pubblica per la gestione e la promozione delle attività di Ma.PS – Macelli Public Space, il centro di Piazza dei Macelli a Certaldo dedicato a formazione, partecipazione, attività culturali in genere. La gara pubblica, ai sensi del R.D.n.827/1924, era rivolta ad associazioni senza scopo di lucro per lo sviluppo di progetti di carattere culturale e laboratoriale, come corsi e laboratori di musica, di teatro e di arti figurative, scuola di danza, soggiorni estivi per ragazzi, laboratori extra e para-scolastici, corsi di lingua, laboratori per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecologia.

Dopo la firma del contratto tra il Comune di Certaldo e l'Associazione Polis, la nuova vita di Ma.PS – Macelli Public Space è pronta a partire. La concessione degli spazi è valida per un periodo di cinque anni, eventualmente rinnovabili per altri cinque. Domani, martedì 12 settembre, alle 18 l’incontro con la cittadinanza e le realtà del territorio che hanno idee da proporre e voglia di condividere questo percorso.

Polis garantisce dal 9 ottobre tre aperture pomeridiane durante la settimana: martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19. Inoltre, grazie alla collaborazione con l'associazione Narrazioni Urbane, prenderà avvio anche il Progetto Viceversa che mira a costruire una comunità educante a Certaldo, partendo da una tavola rotonda e dall’illustrazione di buone pratiche da tutta Italia.

"Stiamo lavorando per tenere aperti i Macelli il più possibile - fa sapere l'assessora con delega ai processi di partecipazione e associazionismo Benedetta Bagni -. Il nostro obiettivo è quello di ampliare le opportunità per la creazione di significativi momenti di aggregazione che non si limitino alle nuove generazioni, ma che abbraccino tutte le fasce della nostra comunità. Riteniamo infatti che la condivisione di spazi aperti e inclusivi sia fondamentale per favorire l'interazione, l'apprendimento reciproco e la costruzione di legami significativi tra individui di diverse età ed esperienze".

"Riuscire ad aggregare con attività formative e culturali è il primo obiettivo della missione di Polis - aggiunge Alfiero Ciampolini, presidente dell'associazione -. Vogliamo che Ma.PS diventi veramente luogo di tutti, in cui associazioni e cittadinanza possano confrontarsi e costruire insieme un programma di iniziative condiviso. Un luogo dove mettersi in gioco per garantire una crescita sana alle nuove generazioni".

Per avere informazioni sui servizi, gli orari, iniziative ed attività, è possibile contattare Polis allo 0571 663580 o via mail all’indirizzo info@laboratoripolis.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa