Prima amichevole al Pala Sammontana per la nuova Use Computer Gross. Domani sera, martedì 12 settembre 2023 alle 20, la squadra di coach Luca Valentino riceve la visita del Costone Siena. Il match, come spiegato in una nota della squadrà, sarà valido come test che servirà soprattutto per valutare la condizione fisica e tecnica della squadra, dopo le prime due settimane di lavoro.