Via Almirante ha il nulla osta dalla prefettura, soddisfatto il sindaco

Via Almirante a Grosseto ha l'ok da parte della prefettura di Grosseto. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ne ha dato notizia, dopo aver dato via al percorso di via della Pacificazione Nazionale, via Enrico Berlinguer e appunto via Almirante. Un percorso che ha trovato la netta opposizione dell'Anpi cittadino per il ruolo che ha avuto Almirante, oltre a quello di parlamentare e leader del Msi, proprio a Grosseto: "capogabinetto della Rsi che nel 1944 proclamò un ignobile bando per l’immediata fucilazione di chi non collaborava con il regime nazista", come ha ricordato il Pd e le altre forze della sinistra.

Il sindaco ha affermato che la sua amministrazione farà di tutto per risolvere le questioni amministrative e burocratiche dei residenti. "Forse è il caso di ricordare che l'argomento è stato dibattuto, discusso e votato da due distinti Consigli comunali, quello della mia prima consiliatura e quello attuale. La volontà popolare espressa attraverso il Consiglio, massimo organo istituzionale cittadino, non può essere subalterna alle contestazioni di una qualsiasi sparuta minoranza".