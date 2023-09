Viola il divieto di avvicinamento alla ex moglie, arrestato a Livorno

Ha violato il provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa. Per questo i carabinieri di Livorno Porto hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne residente in città. L'uomo, allontanato dall'abitazione familiare nel febbraio 2023, era destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie per presunti maltrattamenti. Ma il 45enne, più volte, avrebbe tentato di avvicinarsi alla donna presentandosi sotto casa e comunicando con lei tramite un noto social network, nonostante il provvedimento comprendesse anche il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo. Quando però la donna lo ha visto entrare in un esercizio commerciale dove si trovava e lo ha visto avvicinarsi ha chiamato i carabinieri che, intervenuti rapidamente sul posto, hanno arrestato il 45enne in flagranza di reato.