Denunciato per droga, non rispetta l'obbligo di dimora: arrestato a Castelfiorentino

I carabinieri di Castelfiorentino hanno arrestato un cittadino marocchino di 31 anni, già noto alle autorità e soggetto all'obbligo di dimora nel comune di Venturina (LI). L'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta delle stesse forze dell'ordine per ripetute violazioni delle leggi sugli stupefacenti. Il sospetto è stato associato alla casa circondariale di Firenze-Solliciano, in attesa di essere processato dall'Autorità Giudiziaria per determinare se sia o meno responsabile dei reati contestati.