A Pisa 'Ti rissi No! Passeggiata arrabbiata' contro la violenza patriarcale

Non Una di Meno torna in piazza per una settimana di mobilitazione nazionale dopo i tremendi femminicidi e violenze sessuali avvenuti quest’estate in tutta Italia. Sono stati organizzati in moltissime città d'Italia manifestazioni, presidi, passeggiate arrabbiate, mentre sabato 9 settembre si è tenuto un grande corteo regionale in Sicilia, a Palermo.

Queste mobilitazioni sono una risposta all'escalation di violenza a cui stiamo assistendo: tra giugno e agosto in Italia sono state 32 le vittime di femminicidio. Lo stupro di gruppo di Palermo, così come quello di Caivano, e tutti gli altri episodi di violenza, ci raccontano un paese in cui la violenza di genere è dilagante e si manifesta in modi sempre più cruenti, riguardando spesso anche persone giovanissime.

Abbiamo bisogno una volta per tutte di educazione sessuale e affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado. Abbiamo bisogno di autonomia economica per poter fuggire da situazioni familiari pericolose senza ricatti economici. Abbiamo bisogno urgente che la narrazione attorno a questi eventi non si limiti al penoso voyerismo morboso che non rende nessuna giustizia a chi la violenza l’ha subita, anzi, alimenta la cultura dello stupro: vengono sdoganati gesti e linguaggi intrisi di violenza, si colpevolizza la vittima e si raccontano molestie, stupri e femminicidi come casi isolati, compiuti da “bestie” o “mostri”. Sappiamo che questi fatti di cronaca non sono casi eccezionali: non si tratta di un quartiere pericoloso, della mala movida o del branco di lupi. Si tratta invece di un sistema intero che perpetra una violenza strutturata, pervasiva e culturale, dalle mura di casa ai luoghi di formazione e lavoro, dalla stampa ai tribunali, dagli ospedali alle questure.

TI RISSI NO! (ti ho detto di no) è diventato un urlo collettivo e potente che sta risuonando nelle piazze e nelle strade delle città di tutta Italia per manifestare tutta la nostra rabbia di fronte alle ennesime efferate violenze contro le nostre vite.

Anche a Pisa saremo in piazza mercoledì 13 settembre. Ore 21:00 - ritrovo in Piazza Dante: partiremo per la nostra mobilitazione TI RISSI NO! Passeggiata arrabbiata e attraverseremo le strade della città e le piazze della socialità e degli aperitivi.

Evento Fb: https://fb.me/e/1t2FNm2jf