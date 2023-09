Apuane, escursionista cade e sbatte la testa: è grave

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 12 settembre, per un 66enne di Livorno in località Capanne del Monte Sagro a Carrara (Massa Carrara) sulle Alpi Apuane. L'uomo sarebbe caduto inciampando sul sentiero 173 nella zona in vetta al monte, a circa 1442 metri. Nel cadere la persona ha riportato un forte trauma cranico, è stata portata con l'elisoccorso Pegaso in codice rosso a Cisanello. La chiamata è avvenuta dopo l'ora di pranzo da parte del Soccorso Alpino e Speleologico toscano di Carrara e Lunigiana.