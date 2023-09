Cena per la casa di riposo di Montespertoli, un aiuto concreto da tutti i residenti

Il Comitato di Solidarietà per la Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia di Montespertoli ha tenuto mercoledì 6 settembre 2023, al Parco di Urbano di Montespertoli, una cena di solidarietà che ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte il legame tra la comunità e la Casa di Riposo.

L'iniziativa ha attirato un ampio pubblico di cittadini di Montespertoli e delle zone circostanti, sottolineando l'importanza che questa struttura riveste nel cuore della comunità. La presenza delle Autorità civili ha ulteriormente evidenziato il significato e il valore di questa cena di solidarietà.

I proventi generati da questo evento saranno devoluti all'organizzazione di attività, uscite e momenti ricreativi per i Residenti della Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia, contribuendo così a migliorare la loro qualità di vita. Inoltre, parte dei fondi sarà destinata all'acquisto di arredi e comfort per rendere ancora più accogliente l'ambiente in cui vivono i nostri anziani.

Il Comitato desidera esprimere la sua sincera gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato, ai volontari che hanno dedicato il loro tempo prezioso e al personale della Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia di Montespertoli che ha lavorato instancabilmente per la riuscita di questa iniziativa. “Senza il contributo di ciascuno di voi, questo evento non sarebbe stato possibile.” dichiarano.

La cena di solidarietà è stata un momento di unione e generosità, che sottolinea la solidarietà e l'affetto che la comunità di Montespertoli nutre verso i suoi anziani. Il Comitato spera che questa iniziativa possa ispirare altre attività benefiche nel futuro, continuando a migliorare la vita dei nostri cari Residenti.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa