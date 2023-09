Cose d'autunno, Il Post torna a Peccioli: doppio appuntamento con Stefano Nazzi

Cose d'autunno è una nuova iniziativa e una nuova collaborazione tra la Fondazione Peccioliper e il Post, in attesa degli appuntamenti di dicembre e marzo. Si terrà a Peccioli.

Iniziamo il pomeriggio di venerdì 29 settembre con Emiliano Ponzi, l’illustratore italiano più internazionale (le sue opere sono pubblicate sul New York Times, Internazionale, La Repubblica…) che ha firmato le immagini dei tre manifesti di Pensavo Peccioli e le cui opere sono in mostra fino al 28 gennaio a Palazzo Senza Tempo. Dopo la sua personale The Dreamer, stories from another world a Shanghai, Ponzi ha scelto Peccioli per esporre trenta illustrazioni, selezionate dal suo immenso archivio digitale, nella mostra Anthologica, curata da Federico Cano Correa della Galleria Caracol e Stefano Cipolla, art director de L’Espresso.

Venerdì alle 21 e poi in replica sabato allo stesso orario, in anteprima, Stefano Nazzi presenterà live la prima puntata di Indagini, che sarà online dal primo ottobre, sulla app del Post e su tutte le principali piattaforme di streaming. Ogni mese, il primo giorno del mese, c’è un appuntamento attesissimo da centinaia di migliaia di ascoltatori, esce la nuova puntata di Indagini, il podcast de Il Post che ha rivoluzionato il racconto della cronaca nera. Autore e narratore è Stefano Nazzi che, come spiega nell’introduzione ormai di culto, fa “il giornalista da tanti anni” e nel corso della sua carriera si è occupato di tante storie, “quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare”. Indagini parte nell’aprile 2022, con due episodi al mese per raccontare un fatto di cronaca nera: oggi è uno dei podcast più ascoltati d’Italia e, agli Italian Podcast Awards, ha vinto due premi: podcast dell’anno e miglior podcast della categoria True Crime.

Sabato mattina il tradizionale appuntamento con la rassegna stampa del Post, questa volta con Luca Sofri e Matteo Bordone per raccontare le notizie del giorno, come funzionano i giornali e i loro meccanismi, in occasione dell'uscita di Cose spiegate bene. Voltiamo decisamente pagina, la rivista di carta del Post e Iperborea.

Sabato pomeriggio alle 17 verrà inaugurata We Rise by Lifting Others, una nuova opera che andrà ad ampliare il catalogo del MACCA, un’installazione luminosa di Marinella Senatore, artista multidisciplinare, con una formazione in musica, belle arti e cinema. Le sue opere e performance sono state esposte e commissionate da importanti istituzioni italiane e internazionali. Durante la sua carriera ha collaborato con oltre 7 milioni di persone in 28 Paesi.

La sua pratica è caratterizzata da una forte dimensione collettiva e partecipativa; il suo lavoro fonde insieme forme di resistenza e dialetti locali con la cultura popolare, la danza, la musica, gli eventi di massa e l’attivismo.

Le sue opere sono state in mostra al Centro Pompidou; alla Kunsthaus di Zurigo; al MAXXI di Roma; al Castello di Rivoli a Torino; al Museo di Arte Contemporanea di Chicago; alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino.

L’autunno a Peccioli si apre con due giorni di arte, informazione e attualità da non perdere.

Il programma nel dettaglio:

Venerdì 29 settembre ore 18.30 - Palazzo Senza Tempo, Caffetteria

In occasione di Anthologica

Una conversazione con Emiliano Ponzi e Luca Sofri

Venerdì 29 settembre ore 21 - Cinema Passerotti

Indagini live*

Anteprima della puntata in uscita il primo ottobre

Con Stefano Nazzi

Musiche live di Stefano Tumiati

*Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0587 672158

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 18

Sabato 30 settembre ore 10.30 - Palazzo Senza Tempo, Caffetteria

Tienimi i giornali

La rassegna stampa del Post

con Luca Sofri e Matteo Bordone

in occasione dell'uscita di Cose spiegate bene. Voltiamo decisamente pagina

Sabato 30 settembre ore 17 - Biblioteca Comunale di Peccioli

Inaugurazione We Rise by Lifting Others di Marinella Senatore

