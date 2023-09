Da novembre a gennaio è 'Empoli città del Natale': installazioni luminose, mercatini, winter park e Babbo Natale

Nel 2023 Empoli sarà città del Natale con il sostegno di Fondazione CR Firenze. La rassegna, unica nel suo genere e attenta alla sostenibilità, si aprirà il 18 novembre andrà avanti fino al 7 gennaio 2024.

Tra installazioni luminose e proiezioni sui palazzi del centro i visitatori potranno immergersi nel Magico mondo di Babbo Natale, entrare nella Casa delle Mascotte e in quella del Ciuchino (la mascotte ufficiale dell’evento), assistere alle parate in costume o aggirarsi per il Villaggio dei mercatini. E poi ancora ci si può cimentare nella pista da pattinaggio del winter park, avventurarsi sulla Ruota Panoramica o sulla Giostra a Cavallo. Il programma definitivo verrà presentato nelle prossime settimane.

“Empoli città del Natale ha ancora ampi margini di miglioramento – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli e responsabile eventi per l’Associazione del Centro Storico – un progetto nato dal basso, dai commercianti del centro, negli anni è diventato un volano in grado di far conoscere la nostra città a tante persone. Adesso dobbiamo fare il definitivo salto di qualità, grazie al supporto dell’amministrazione comunale, dei tanti sponsor e oggi anche della Fondazione, sarà finalmente possibile.”

Le presenze stimate nel 2022 sono state circa 800 mila. Tra loro, tante provenienze da fuori regione, anche con tour organizzati. Evidenti le ricadute sull’economia locale. Una kermesse che colloca la cittadina toscana tra le prime destinazioni nel turismo natalizio e che nel 2021 si è aggiudicata il “Premio ITALIVE” come miglior evento natalizio di piazza italiano.

“Siamo felici di sostenere una manifestazione in grado di valorizzare il territorio di Empoli e la sua comunità - commenta Jacopo Speranza, vice presidente di Fondazione CR Firenze - un progetto nato grazie all’iniziativa dei suoi commercianti ha raggiunto una visibilità importante e la città è diventata un punto di riferimento nel periodo pre-natalizio e durante le festività per immergersi nell’atmosfera serena e magica dell’appuntamento più coinvolgente dell’anno”.

Fonte: Ufficio Stampa