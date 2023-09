Dopo 64 anni al Sacro Cuore, monsignor Aiazzi lascia la parrocchia

A 64 anni dal suo ingresso e superati i 90 anni di età, monsignor Vittorio Aiazzi lascia la guida della parrocchia del Sacro Cuore. È un cambiamento importante per i fedeli dei Ciliani, che hanno avuto e hanno, nel sacerdote fondatore della comunità, uno storico punto di riferimento. L’età avanzata e qualche problema di salute hanno portato il vescovo di Prato monsignor Giovanni Nerbini a decidere un naturale avvicendamento.

Al Sacro Cuore arriva una comunità religiosa appartenente alla Società del Verbo Divino – conosciuti anche con il nome di missionari Verbiti – composta da tre sacerdoti. Padre Attilio Rossi, 59 anni, è il nuovo parroco, con lui ci sono anche padre Giacomo (53 anni, di nazionalità cinese) e padre Philipraja (originario dell’India, 31 anni). Il loro ingresso è in programma per domenica primo ottobre durante la messa festiva delle ore 11.

La comunità del Sacro Cuore saluterà e ringrazierà mons. Aiazzi per il suo ministero, sabato 16 settembre nella messa prefestiva delle ore 18. Il sacerdote lascerà la canonica e si trasferirà in un piccolo appartamento all’interno della Comunità Viva in via Fiorello Bini, non distante dalla parrocchia.