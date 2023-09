Flc Cgil Toscana: "No agli accorpamenti scolastici, bene la delibera della Regione"

“Abbiamo lavorato di concerto con la Regione Toscana, dall’inizio dell’anno, per bloccare il ‘taglio lineare’ rappresentato dall’accorpamento delle scuole. La delibera della Regione Toscana, che già aveva fatto ricorso sulla materia alla Corte costituzionale, è un passo avanti nella battaglia contro lo scellerato piano del governo. Continueremo l’impegno contro il dimensionamento scolastico e l’autonomia differenziata, il 7 ottobre saremo in piazza a Roma per affermare i valori costituzionali”.

Così Pasquale Cuomo, segretario generale Flc Cgil Toscana, commenta la delibera della giunta regionale di ieri che contrasta la direttiva del Ministero opponendosi al dimensionamento scolastico.

