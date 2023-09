Un 28enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Empoli dopo un infortunio in un'azienda in via Volta a San Miniato Basso. Alle 9.30 i sanitari della Misericordia di San Miniato Basso sono intervenuti in un'azienda dove il giovane ha riportato un trauma da schiacciamento con possibile frattura della mano sinistra. Dopo il trasferimento in pronto soccorso, si ipotizza che verrà sottoposto a un'operazione chirurgica alla mano.