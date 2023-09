I concerti dell'Orchestra della Toscana per poveri, anziani e piccoli malati

Le note dell'ORT risuonano per i poveri, anziani e piccoli malati. Torna dal 22 settembre al 30 novembre "Musica Diffusa", rassegna dell’Orchestra della Toscana che porta concerti in vari luoghi cittadini, tra cui alcune strutture per i più bisognosi gestite dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze: la casa di riposo Istituto Principe Abamelek ( 24 settembre ), la mensa cittadina di via Baracca ( 25 settembre ), il condominio solidale Casa della Carità ( 30 settembre ), Casa Santa Matilde ( 1 ottobre ), che ospita famiglie con figli in dimissione protetta o ricoverati presso l’ospedale pediatrico Meyer non residenti sul territorio di Firenze, in situazione di fragilità.

Il calendario della manifestazione, organizzata da Fondazione ORT in collaborazione con Fondazione Solidarietà Caritas, Cesvot, Fondazione Montedomini onlus, Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, e con il sostegno di Fondazione CR Firenze, prevede 9 eventi a ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite, o contattando il numero tel. 055 0681726 o per mail a teatro@orchestradellatoscana.it) che uniscono cultura e solidarietà, coinvolgendo tutti i cinque quartieri fiorentini. Molti dei concerti previsti nei Quartieri sono già sold out.

Il pubblico potrà partecipare al progetto attraverso donazioni libere finalizzate a sostenere Caritas nell’offerta di pasti caldi nelle loro mense.

Dopo il successo del 2022 (12 mila euro raccolti che hanno permesso di preparare 2.400 pasti per i poveri) “Musica Diffusa” viene riproposta anche quest'anno, nell'ambito dell' “Autunno fiorentino 2023” promosso dal Comune di Firenze.

Il calendario si apre venerdì 22 settembre (ore 21) a Palazzo Wanny con l'Orchestra della Toscana nel Requiem di Luigi Cherubini. Un capolavoro in musica, con il tono solenne e distaccato di una composizione che è stata scritta per l'umanità. Qui ancora posti disponibili.

“Siamo felici di rilanciare questo progetto insieme all'Orchestra della Toscana - dice Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze - che porta la bellezza della musica anche in luoghi dove c'è sofferenza e nello stesso tempo sostiene i nostri servizi in favore dei più bisognosi, grazie alle donazioni di chi assiste ai concerti”.

Calendario MUSICA DIFFUSA - L'ORT NEI QUARTIERI DI FIRENZE

Q4 / venerdì 22 settembre 2023 / Firenze, Palazzo Wanny (via del Cavallaccio) h 21:00

REQUIEM di Luigi Cherubini

Orchestra della Toscana

Andrea Battistoni direttore

Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”

Lorenzo Donati maestro del coro

Q4 / domenica 24 settembre 2023 / Firenze, Istituto Principe Abamelek (via delle Bagnese) h 17:00

OPERA & DINTORNI

Quintetto a fiati dell'ORT

musiche di Mozart, Rossini, Bizet, Milhaud, Farkas

Q5 / lunedì 25 settembre 2023 / Firenze, Mensa Caritas (via Baracca) h 12:00

FLASHMOB

Gli Ottoni e Percussioni dell'ORT

Q5 / sabato 30 settembre 2023 / Firenze, Casa della Carità (via Corelli) h 21:00

I FIATI ALL'OPERA

uno spettacolo di e con Alessandro Riccio

Quintetto a fiati dell'ORT

musiche di Mozart, Rossini, Bizet, Puccini

Q5 / domenica 1 ottobre 2023 / Firenze, Casa Santa Matilde (via Cosimo Il Vecchio) h 17:00

CARO MOZART

Chorda Quartet quartetto d'archi

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

Q1 / sabato 7 ottobre 2023 / Firenze, Istituto di Scienze Militari Aeronautiche h 17:00 e 21:00

BEETHOVEN (x2)

Orchestra della Toscana

Nuno Côrte-Real direttore

BEETHOVEN Sinfonia n.8 op.93

Q3 / giovedì 19 ottobre 2023 / Firenze, Teatro Affratellamento h 21:00

MORRICONE & PIAZZOLLA

… compositori in eterno

Gli Ottoni e Percussioni dell'ORT

musiche di Ennio Morricone e Astor Piazzolla

Q2 / giovedì 30 novembre 2023 / Firenze, Nelson Mandela Forum h 21:00

TI RACCONTO DON GIOVANNI

di e con Alessandro Riccio

Ensemble di archi e fiati dell'ORT

musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

arrangiamento di Francesco Oliveto