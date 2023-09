Il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2023 a Liliana Cavani

Andrà alla regista Liliana Cavani il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema edizione 2023, prestigioso riconoscimento conferito dal Comune di Fiesole in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Toscano e la Fondazione Sistema Toscana, con la direzione artistica di Simone Emiliani.

La regista si aggiungerà così alla lista dei premiati che annovera, prima di lei, Asghar Farhādi, Mario Martone, Paolo Sorrentino, Robert Guédiguian, Vittorio Storaro, Stefania Sandrelli, Dario Argento, Giuseppe Tornatore, Terry Gilliam, Toni Servillo e Nanni Moretti. E tra i grandi del passato Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Orson Welles, Stanley Kubrick, Ingmar Bergman, Wim Wenders, Theo Angelopoulos, Marco Bellocchio, Ken Loach.

La serata di premiazione di sabato 23 settembre si svolgerà al Teatro di Fiesole (Largo Piero Farulli,1) con ingresso gratuito. Si aprirà alle 20.30 con un incontro con Cavani e la presentazione del volume monografico, dal titolo “Il tempo, la Storia, il mito. Il cinema di Liliana Cavani” a cura di Valentina D’Amico con i contributi dei soci del Sncci, per le Edizioni ETS di Pisa. Ospite speciale della serata l’attrice Chiara Caselli che ha lavorato con lei in “Dove siete? Io sono qui” e “Il gioco di Ripley”. La cerimonia di premiazione si terrà alle 22 e a seguire sarà proiettato il film L’ordine del tempo, liberamente tratto dal best seller di Carlo Rovelli, presentato fuori concorso all'80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema è realizzato grazie al contributo della Regione Toscana e della Fondazione CR Firenze e al sostegno di Villa San Michele, A Belmond Hotel, Florence.

L’evento sarà accompagnato da una retrospettiva dei film della regista premiata che si terrà al Teatro di Fiesole dal 3 al 30 ottobre. Si parte con Galileo del 1968, con il quale la regista mette a fuoco il tema del conflitto tra scienza e religione (3 ottobre alle 18 e alle 20.30). Il programma continua mercoledì 18 ottobre con I cannibali, del 1970, rivisitazione in chiave moderna dell'Antigone di Sofocle che esprime con un linguaggio particolare il conflitto tra pietà e legge radicato nel contesto sociale e politico di quegli anni (alle ore 18 e 20.30) e chiude Il portiere di notte del 1974, la relazione morbosa che si instaura tra un ex ufficiale nazista che lavora come portiere di notte in un albergo di Vienna e un’ex deportata ebrea (30 ottobre alle ore 18 e alle 20.30).

“Questa edizione del Premio ai Maestri del Cinema è già storica: Liliana Cavani è la prima regista donna, infatti, a ricevere questo riconoscimento dal nostro Comune, così come è stata la prima a ricevere il Leone d’Oro alla carriera solo pochi giorni fa. Da Sindaco ne sono fiera, perché si premia una regista che, con la propria arte e con il proprio sguardo lucido, è riuscita a raccontare ambiguità e contraddizioni del potere e della società, imponendosi da subito in un contesto decisamente maschile come quello della regia. Mi auguro anche che siano tanti i giovani che, a ottobre, verranno a Fiesole per la retrospettiva a lei dedicata, perché sarà una bella occasione per conoscere il lavoro di un’Artista che ha saputo sempre stimolare la riflessione e il confronto.” – ha detto Anna Ravoni, sindaco di Fiesole.

Ha aggiunto Marco Luceri, coordinatore del Sncci Gruppo Toscano: “Come SNCCI Gruppo Toscano siamo orgogliosi di poter premiare quest'anno una grande protagonista del cinema italiano e internazionale. Liliana Cavani è un pezzo della nostra storia e del nostro presente, un'autrice che attraverso tanti film, molto diversi tra loro, ha sempre saputo sfidare le convenzioni del proprio tempo, gettando lo sguardo oltre le contraddizioni politiche, sociali e culturali del nostro Paese. Il suo cinema è un corpo in continuo movimento, un fluire di storie e immagini fatto di visioni, sussulti, inciampi. E per questo non ha mai smesso di affascinare".

Ha spiegato Simone Emiliani, neo direttore artistico del premio: "Dai primi cortometraggi degli anni Sessanta, Liliana Cavani lascia un forte segno nel cinema italiano che lo ha attraversato nel corso dei decenni, a cominciare dal primo Francesco d'Assisi, girato per la RAI nel 1966 che è ancora oggi un film di sconvolgente modernità, alla visione onirica-politica di I cannibali fino a Il portiere di notte che è uno dei suoi titoli più famosi. Nel corso della sua carriera ha affrontato più sfide, non cercando mai delle risposte definitive ma lasciando diverse interpretazioni che è proprio il modo con cui il suo cinema va guardato oggi. Sono davvero felice che Liliana Cavani abbia accettato di ritirare il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2023, proprio nell'anno del Leone d'oro alla carriera all'80° Mostra del Cinema di Venezia e del suo ritorno al cinema con il suo nuovo film, L'ordine del tempo, dove il suo cinema ha ancora la potente energia di rinnovarsi e rimettersi in discussione”.

Il Premio ai Maestri del Cinema ogni anno porta al Teatro Romano di Fiesole, nei mesi estivi (giugno, luglio) alcuni fra i maggiori protagonisti del cinema internazionale. Quest’anno si tiene a settembre al Teatro di Fiesole in Largo Farulli. Nato nel 1966 per volontà del Comune di Fiesole con lo scopo di consegnare un riconoscimento a quei registi che, con le loro opere, rappresentavano il cinema italiano nel mondo, fin dal 1972 il Premio ha allargato il proprio orizzonte, proiettandosi sulla ribalta internazionale. Il 2000 segna l’avvio della collaborazione con il Gruppo Toscano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani che ne ha assunto la direzione artistica. Il Premio prevede infine una retrospettiva dell’opera del Maestro e la pubblicazione di una monografia a lui dedicata a cura del SNCCI.

Palmarès

2023: Liliana Cavani

2022: Asghar Farhādi

2021: Mario Martone

2020: //

2019: Paolo Sorrentino

2018: Robert Guédiguian

2017: Vittorio Storaro

2016: Stefania Sandrelli

2015: Dario Argento

2014: Giuseppe Tornatore

2013: Terry Gilliam

2012: Toni Servillo

2011: Jean-Pierre e Luc Dardenne

2010: Gianni Amelio

2009: Bertrand Tavernier

2008: Nanni Moretti

2007: Spike Lee

2006: Aki Kaurismäki

2005: Francesco Rosi

2004: Ken Loach

2003: Bernardo Bertolucci

2002: Costa-Gavras

2001: Harold Pinter

2000: Marco Bellocchio

1999: Arthur Penn

1998: Peter Greenaway

1997: Theo Angelopoulos

1996: Mario Monicelli

1995: Robert Altman

1994: Wim Wenders

1989: Alberto Lattuada

1988: Ingmar Bergman

1987: Ermanno Olmi

1986: Akira Kurosawa

1985: Paolo e Vittorio Taviani

1984: Ettore Scola

1983: Stanley Kubrick

1982: Renato Castellani

1979: Alfred Hitchcock

1974: Orson Welles

1973: Sergej Michajlovič Ejzenštejn

1972: Luis Buñuel

1968: Michelangelo Antonioni

1967: Roberto Rossellini

1966: Luchino Visconti

