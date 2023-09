Informatica e digitale, Open Day all'ITS Prodigi di Empoli

Open Day all’ITS Prodigi di Empoli: giovedì 14 settembre alle ore 16.30 la scuola aprirà le sue porte ai visitatori per un evento dedicato alla presentazione dei corsi in partenza. Prodigi, ITS di riferimento in Toscana per l'Informatica e il Digitale, si rivolge a diplomati fino ai 34 anni e si pone l’obiettivo di favorire la loro occupazione nel settore tecnologico in Toscana.

L'iniziativa si terrà presso l’Auditorium Sesa in via Piovola 138 e sarà l’occasione per approfondire i programmi di studio, ascoltare testimonianze e visitare la sede dei corsi. A partire dalle 16.30 Paola Castellacci, Presidente della Fondazione ITS Prodigi, illustrerà insieme ai relatori i dettagli sui due corsi in partenza a ottobre: “Cyber Security & Cloud Specialist” e “Digital Commerce and Performance Manager”.

Il corso Cyber Security & Cloud Specialist forma un tecnico altamente specializzato nella sicurezza informatica e nella gestione di sistemi in Cloud, il corso Digital Commerce and Performance Manager, invece, ha l’obiettivo di creare una figura professionale esperta sui temi del Digital Marketing e capace di gestire in autonomia un e-commerce.

ITS Prodigi fa parte del circuito degli ITS, scuole ad alta specializzazione tecnologica che collaborano strettamente con imprese, università, centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, scuole e agenzie formative. I corsi sono progettati insieme alle aziende del territorio e sono strutturati in base alle concrete esigenze del mondo del lavoro e hanno un tasso di occupazione dell’80% a un anno dalla fine del percorso.

La scuola, con sedi a Empoli, Pisa, Siena e Arezzo, offre sei corsi di studio biennali. Ogni corso prevede un massimo di 25 posti e per essere ammessi è necessario, oltre al superamento della prova di selezione, essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o, in alternativa, essere in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e aver frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore. Il termine ultimo per iscriversi alle prove di selezione è il 29 settembre alle ore 13.

Gli interessati possono iscriversi inviando una mail a info@itsprodigi.it oppure direttamente sul sito di ITS Prodigi.

Fonte: Ufficio Stampa