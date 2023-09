Kata scomparsa, 5 indagati per eseguire accertamenti ed estrarre Dna

Avviso di garanzia per 5 persone ex occupanti dell'ex hotel Astor di Firenze per la scomparsa di Kata, bimba di 5 anni di cui non si hanno più notizie dal 10 giugno scorso.

Tre di questi sono stati ripresi dalle telecamere mentre uscivano il 10 giugno dopo la scomparsa della piccola con un borsone e due trolley. In quelle borse sarebbe potuta esserci Kata.

Gli altri due indagati sono "due occupanti di tre distinte stanze, nei cui rubinetti dei bagni sono state individuate tracce di presunta sostanza ematica l'11 giugno, in occasione delle perquisizioni effettuate il giorno successivo alla scomparsa di Kata".

L'atto è stato ritenuto indispensabile dalla procura fiorentina per eseguire accertamenti tecnici irripetibili per accertare la presenza di materiale biologico o genetico e per estrapolare eventuali profili di Dna da borsoni, trolley e rubinetti di stanze dell'hotel. Si compareranno quei profili con quello di Kata.