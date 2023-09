Katia Beni per la Rsa di San Miniato, uno spettacolo per il compleanno dell'artista

Venerdì 15 settembre, alle 21.15, ai Loggiati di San Domenico, Katia Beni sarà in scena con “62 candeline. Questa sera San Miniato ve la illumino io…”, uno spettacolo comico destinato a raccogliere fondi per sostenere le attività dei nonni e delle nonne della RSA Del Campana-Guazzesi. La serata è organizzata dal Comune di San Miniato, con il sostegno di Taddei Nastri di Taddei Giovanni. L’ingresso è ad offerta.

"L'idea di questo spettacolo ci è venuta dopo aver parlato con Katia, era da un po' di tempo che avevamo in mente di organizzare una serata insieme a lei a San Miniato, e alla fine siamo riusciti a realizzarla per la fine dell'estate - spiegano il sindaco Simone Giglioli e l'assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Volevamo portare in città una serata divertente e leggera, e abbiamo pensato di sposare questa idea con un'iniziativa che mettesse al centro un aiuto concreto per le attività dei nonni e delle nonne della nostra casa di riposo. La scelta della data è stata del tutto casuale; non sapevamo che il 15 settembre fosse il suo compleanno, e quando le abbiamo proposto questa data, scegliendola in base alle serate libere del calendario estivo, l'abbiamo scoperto ed è subito diventato un motivo per sviluppare questa idea - e concludono -. Vogliamo ringraziare Katia per la disponibilità e la sensibilità con cui si è divertita a giocare con noi, portando in scena uno spettacolo divertente, con uno scopo nobile ed importante. Vi aspettiamo numerosi!".

Per informazioni: 0571/406200-203 – segreteriasindaco@comune.san-miniato.pi.it

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa