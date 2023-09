Michele Postiglione nuovo centenario di Livorno: gli auguri della città

Compie 100 anni Michele Postiglione, nato in provincia di Potenza il 12 settembre 1923.

“Sono entrato da giovane a lavorare al Banco di Roma - racconta Michele – e siccome mi sono mantenuto sempre scapolo, la banca mi cambiava spesso di sede, mandandomi dove c’era bisogno. Ho lavorato in diverse città italiane e all’estero, persino in Africa. Poi negli anni ‘60 sono stato assegnato a Livorno dove sono rimasto, anche perché c’era già la famiglia di mia sorella e mi faceva piacere seguire il mio nipote Angelo Mancusi, che allora studiava a Pisa per diventare avvocato”.

“Dopo la pensione – prosegue Michele – mi sono improvvisato costruttore, e ho edificato il condominio in viale Mameli dove tuttora abito. Adesso ho problemi con la vista ma nel complesso godo di una buona salute, sono assistito dai miei numerosi nipoti e dai condomini che fanno a gara per essere buoni con me. Del resto il proposito che mi ha sempre animato è stato quello di non fare mai del male al prossimo”.

Per festeggiare questo giorno importante il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare a Michele una scatola di pasticcini con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa