Aveva importunato talmente tanto il personale Fs in servizio su un treno da rendere necessario lo stop del convoglio alla stazione di Empoli per far intervenire i carabinieri del Norm di Empoli. Un 32enne marocchino, già con foglio di via dai territori di Empoli e Castelfiorentino emesso a giugno, è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e violazione del foglio di via.