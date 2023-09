Per l’Abc Solettificio Manetti esordio a Quarrata, la 'prima' al PalaBetti

Sono ufficiali il calendario e la formula del nuovo campionato di serie B Interregionale, al via il prossimo 30 settembre.

L’Abc Solettificio Manetti di coach Walter Angiolini, inserita nel girone B della conference nord-ovest, esordirà sabato 30 settembre alle ore 21 sul parquet del Dany Basket Quarrata, mentre il debutto al PalaBetti è previsto domenica 8 ottobre, alle ore 18, contro il Basket Cecina.

La formula del nuovo campionato prevede otto gironi composti da 12 squadre ciascuno e suddivisi in quattro conference. Al termine della prima fase, le squadre classificate dal 1° al 4° posto di ciascun girone accedono alla seconda fase “Play-in Gold”, le squadre classificate dal 5° all’8° posto accedono alla seconda fase “Play-in Silver” e le squadre classificate dal 9° al 12° posto accedono alla seconda fase “Playout”. Nella seconda fase si giocano gare di andata e ritorno con le quattro squadre dell’altro girone della propria conference (nel caso dell’Abc Solettificio Manetti il girone A), portando in classifica i punti acquisiti negli scontri diretti della prima fase. Al termine della seconda fase, le prime sei squadre classificate del girone “Play-in Gold” e le prime due classificate del girone “Play-in Silver” partecipano ai playoff, le ultime due squadre classificate del girone “Playout” retrocedono in Serie C e la terzultima classificata del girone “Playout” effettua uno spareggio-salvezza con la terzultima di altra conference.

A questo link è possibile scaricare il calendario completo.

BIGLIETTI e ABBONAMENTI

La società Abc Castelfiorentino comunica i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti per assistere alle gare casalinghe dell’Abc Solettificio Manetti:

· Abbonamento intero: euro 100,00 (dà diritto ad assistere a tutte le gare casalinghe della prima e seconda fase)

· Ingresso intero: euro 10,00

· Ingresso ridotto: euro 5,00 (ragazzi fino a 12 anni)

· Ingresso gratuito: bambini fino a 6 anni e tesserati Abc Castelfiorentino, Basket Castelfiorentino, Gialloblu Castelfiorentino (un genitore che accompagna l’atleta tesserato può usufruire del biglietto ridotto)

E’ possibile sottoscrivere gli abbonamenti presso la segreteria Abc (c/o PalaBetti) tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì a partire dal 14 settembre, oppure domenica 8 ottobre in occasione della prima gara casalinga.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino