Prima infanzia 'di qualità', bando anche a Montespertoli

La Regione Toscana, l'Amministrazione dello Stato e l'Unione Europea stanno incentivando azioni tese a promuovere l’accoglienza di bambini nei servizi educativi per la prima infanzia di qualità (bambini di 3-36 mesi di età) per l’anno educativo 2023-24 investendo risorse pubbliche per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Nell’ambito di tali finalità la Regione Toscana, con il il D.D. n.10902/2023 ha approvato l'avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità a titolarità sia comunale sia privata, per l’anno 2023-24, tramite la concessione di contributi pubblici.

Il Bando è finanziato dal programma regionale Fse è 2021/2027 in particolare dalle risorse assegnate alla priorità 2 del programma (azione 2.f.12 del provvedimento attuativo di dettaglio del programma) e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei Giovani.

Particolare attenzione viene posta alla qualità dei servizi pubblici, che viene confermata dalle disposizioni normative relative ai servizi per la prima infanzia previste dal Regolamento Regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta 41/R 2013 e ss.mm.ii. e da quanto previsto dal bando stesso, con riferimento all’inclusione sociale.

I Comuni aderenti devono garantire che i servizi per i quali si richiede il contributo a valere sul bando siano rispettosi degli standard di qualità previsti dal Regolamento regionale 41/R/2013.

Il Comune di Montespertoli ha aderito all'avviso pubblico richiedendo l’assegnazione del contributo economico da destinare al nido d’infanzia comunale, garantendo il rispetto degli standard di qualità previsti dalla normativa regionale.

Si ricorda altresì che nell'home-page del sito web del Comune di Montespertoli si trova una sezione in una pagina web dedicata al servizio. Le risorse che la Regione Toscana ha assegnato all'Amministrazione comunale (con D.D. n.16513 del 26/07/2023), per un importo pari a € 29.215,95, andranno a coprire la realizzazione di tale progetto.

