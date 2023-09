L’ufficio postale di Stabbia tornerà in attività, a partire da lunedì 18 settembre dalle ore 8.20, nella sua sede abituale in via Francesca Nord, 99. Terminati i lavori di ristrutturazione a seguito del raid compiuto da alcuni rapinatori lo scorso 4 marzo. L’ufficio postale di Stabbia, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 ed il sabato fino alle 12.45.