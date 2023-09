A soli 54 anni muore Riccardo Panicucci, protagonista del commercio ambulante

Un lutto che ha lasciato sbigottiti i molti operatori del commercio ambulante e i tanti clienti che nei vari mercati si fidavano della sua competenza e della sua professionalità. E' morto Riccardo Panicucci, 54 anni, residente a Santa Maria a Monte, per decenni titolare di un banco di calzature di qualità assieme alla compagna Ambra Marianelli. La notizia della scomparsa è giunta improvvisa: Panicucci da tempo lottava contro una malattia che si è aggravata negli ultimi giorni, fino al tragico epilogo. Tanti hanno espresso il cordoglio alla famiglia, Riccardo Panicucci era una persona riservata ma che si faceva valere.

Tra le tante attestazioni per la famiglia, arriva anche quella di Confesercenti Empoli, nella persona di Gianluca D'Alessio, per anni 'compagno di banco' nel commercio ambulante. "Era un ambulante che frequentava anche i mercati di Empoli e Castelfiorentino, non era tra i nostri associati ma lo conoscevo. E' una perdita che fa male per l'età e per il settore, era un professionista. La malattia è stata repentina, molti non conoscevano la sua situazione di salute finché non è arrivata la tragica notizia. Ci associamo al cordoglio verso la famiglia".