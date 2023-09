Ruba 85 euro di prodotti in farmacia, denunciato a Piombino

Beccato a rubare in farmacia: un 59enne con già svariate segnalazioni di polizia è stato denunciato per furto aggravato in una farmacia del centro di Piombino. L'uomo si sarebbe recato più volte nel negozio e mentre girava tra gli espositori come un normale cliente si sarebbe impossessato di svariate scatole per circa 85 euro di valore. I militari hanno ricevuto la segnalazione della farmacia e anche grazie alle immagini della videosorveglianza hanno potuto individuare l'uomo e denunciarlo.