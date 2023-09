San Miniato Basso, l'ex anagrafe diventa un luogo per le associazioni

L'ex anagrafe e ex ufficio elettorale di San Miniato, situato a San Miniato Basso, diventerà un posto per le associazioni del territorio. È stato pubblicato l'avviso pubblico da parte del Comune in provincia di Pisa.

In via dei Beccai al civico 54 fino a ottobre 2021 era situata l'anagrafe, poi trasferita vicina al supermercato Coop sempre a San Miniato Basso.

Ora l'amministrazione intende affidare i locali "in comodato a titolo gratuito per lo svolgimento di attività inerenti l'ambito sociale del territorio, da individuare attraverso procedura a evidenza pubblica e a seguito di proposte rivolte a svolgere un servizio in particolare alla persona".

L'uso dei locali è da destinare solo per finalità pubbliche, senza scopo di lucro, e dovrà essere disciplinato da una specifica convenzione che ne normi l'utilizzo. Non è prevista la possibilità, per i concessionari, di affittare o avere un utile dai locali. La gestione avrà durata di cinque anni. Possono partecipare le associazioni del terzo settore.

Il soggetto che risulterà assegnatario degli spazi messi a disposizione "ne dovrà garantire l'utilizzo per attività di pubblico servizio con particolari attività rivolte alla persona". Gli interessati potranno fare domanda entro il 27 settembre.