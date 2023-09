Sette alberi abbattuti in viale Colombo a Fucecchio, il sindaco: "Scelta per motivi di sicurezza"

“Il miglioramento della qualità ambientale è alla base di tutte le scelte dell'amministrazione comunale”. Con queste parole il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, interviene sulla questione legata alla pista ciclabile di Viale Colombo e agli alberi abbattuti per realizzarla.

“Intanto - spiega il primo cittadino – è bene ricordare che stiamo parlando di 7 alberi rimossi su un totale di circa 130 che ci sono sul viale. E poi va detto chiaramente che la scelta di rimuoverli è stata dettata esclusivamente da motivi di sicurezza. Alcune piante erano malate, altre pregiudicavano la sicurezza delle abitazioni adiacenti. E' facile parlare di tutela dell'ambiente quando la casa che rischia di vedersi arrivare un albero addosso non è la propria. Invito chi crea facili polemiche da campagna elettorale a farsi un giro nelle proprietà che ho visto anch'io e guardare con attenzione dove erano arrivate le radici di quegli alberi. L'incolumità delle persone viene prima di tutto. Certe scelte come quella della pista ciclabile e del senso unico di marcia l'amministrazione le ha prese dopo essersi consultata con molti residenti della stessa strada oltre che con le associazioni sportive, ricreative e di promozione di Ponte a Cappiano. Si tratta di una strada che, fino a poco tempo fa, aveva una carreggiata molta stretta a doppio senso di marcia e sulla quale si sono verificati tanti i sinistri che hanno coinvolto mezzi pesanti”.

Ma oltre al tema della sicurezza il sindaco Spinelli interviene anche sulla questione ambientale.

“Il miglioramento ambientale – dice – è alla base del nostro agire quotidiano. Non è l'abbattimento di 7 alberi a dimostrare il contrario. Si migliora la qualità dell'ambiente riducendo il traffico veicolare, ad esempio, e questo obiettivo si persegue anche creando percorsi pedonali e ciclabili come stiamo facendo in viale Colombo. Il miglioramento dell'ambiente poi si ottiene piantando nuovi alberi nelle zone più adatte e dove è più necessario migliorare la qualità dell'aria. In viale Colombo stiamo già mettendo nuove piante in punti dove non creano pericoli mentre prossimamente, grazie alla convenzione stipulata tra il Comune di Fucecchio e la Regione Toscana, partiremo con un progetto che prevede la messa a dimora di oltre 300 alberi per combattere le emissioni climalteranti e la concentrazione di particolato”.

Le zone dove sono previste le nuove alberature sono tre: la Circonvallazione di Fucecchio, via da Verrazzano e via Falcone. All'interno delle tre zone sono state individuate complessivamente 15 aree verdi dove impiantare un totale di 315 alberature. Le specie arboree scelte (Frassino meridionale, Liquidambar, Pioppo bianco, Pioppo nero, Leccio, Farnia, Salice bianco, Siliquastro) sono state selezionate tra quelle che garantiscono un elevato assorbimento degli inquinanti oltre a un alto grado di biodiversità in coerenza con il contesto paesaggistico. Per questo progetto il Comune di Fucecchio ha ottenuto un finanziamento regionale di circa 80 mila euro.

“Questi sono interventi significativi – conclude il sindaco – che hanno un impatto sia da un punto di vista della qualità dell'aria che sul patrimonio naturalistico del nostro territorio. E' importante che le piante siano inserite in contesti urbani appropriati, laddove possano svolgere la propria funzione senza causare problemi di sicurezza. Come ho già avuto modo di dire in passato, le battaglie per difendere 4 o 5 piante che dobbiamo rimuovere per motivi di sicurezza o per la realizzazione di un'opera che ridurrà il traffico in maniera significativa, come nel caso di Viale Colombo, sono battaglie di retroguardia o peggio ancora sono polemiche strumentali in vista della prossima campagna elettorale. Ma i cittadini sono maturi e sanno distinguere chi si impegna quotidianamente per amministrare al meglio il territorio da chi fa soltanto facile demagogia”.

Il primo cittadino poi conclude il suo intervento rassicurando i cittadini sulla conclusione dei lavori. "Stiamo predisponendo gli ultimi atti amministrativi - dice - per concludere i lavori della pista ciclabile di viale Colombo tenendo di conto che un tratto importante verrà realizzato a scomputo degli oneri di urbanizzazione per interventi edilizi su aree private, fra l’altro atti già approvati in consiglio comunale alla presenza di tutti i consiglieri delle forze politiche".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa