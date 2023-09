Sport nelle province, Firenze quarta in classifica nazionale secondo il Sole 24 Ore

La provincia di Firenze è al quarto posto per indice di sportività (parametro basato sul ranking per strutture sportive, sport di squadra, individuali e sport e società) nella classifica del Sole 24 Ore. Sono numerosi i dati estrapolati che concorrono alla formzione della classifica. Per il dato di Firenze il calcio professionistico, a livello di campionati e coppe nel 2022-2023, vede un'eccellenza nella provincia. Dati che si confermano anche in altre discipline, come nuoto e atletica, oppure nel rapporto tra lo sport e la società come la presenza di media e giornalisti sportivi, musei e società centenarie legate allo sport.

Nella classifica nazionale, ad ampio distacco, segue Livorno al 28° posto, Lucca al 37° posto, Pisa e Siena al 44° e 46° posto, Pistoia al 54° posto. Prato è al 65° posto, Massa-Carrara al 69°. Arezzo e Grosseto chiudono al 71° e 79° posto.

A livello di classifica generale, al vertice troviamo la provincia di Trento. A seguire sul podio, Trieste e Cremona. Secondo l'indagine, Trento mantiene la maglia rosa grazie alla radicata rete di impianti, alle diffuse relazioni tra sport, economia e realtà sociale, alle consolidate capacità organizzative e agli ottimi risultati dei suoi atleti. Trieste è seconda grazie a un percorso di grande regolarità: due volte al vertice (per atleti tesserati e sport dell'acqua), più cinque "medaglie" (tecnici e ufficiali di gara, sport e amatori, sport outdoor, atletica, sport e cultura) e ulteriori sei presenze nella top ten delle singole classifiche. Al terzo posto, per la prima volta, si piazza Cremona. Fanalino di coda, al 107/o posto delle province, Isernia, preceduta da Sud Sardegna (106/a) e Nuoro (105/a).