Stefano Scaramelli rieletto vicepresidente del Consiglio regionale

Rieletto vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli con 20 preferenze. A ricevere voti anche la consigliera Elena Rosignoli (Pd) 4, Silvia Noferi (M5S) 2, Lucia De Robertis (Pd) 1; invece 11 sono state le schede bianche.

L’Aula si è, infatti, aperta con la presa d’atto della decadenza dalla carica di vicepresidente di Scaramelli e relativa elezione supplettiva, resasi necessaria a seguito della consistenza numerica del gruppo consiliare di Italia Viva che, dopo l’uscita di Maurizio Sguanci, è rimasto composto da un solo consigliere. A norma di regolamento, in caso di decadenza della carica di un componente dell’Ufficio di presidenza, la presa d’atto della decadenza e la relativa sostituzione è all’odine del giorno della prima seduta utile di Aula e il Consiglio può anche riconfermare nel ruolo il consigliere decaduto.

È stato il capogruppo Pd Vincenzo Ceccarelli a proporre la “rielezione del collega Scaramelli, perché – ha detto - quello che sta accadendo succede per una previsione regolamentare e pensiamo che lo spirito di coalizione non debba venir meno nemmeno a causa di un errore grave di una parte dei componenti di Italia Viva. La coalizione è composta dal partito democratico e da Italia Viva e quindi pensiamo che non sia giusto assommare il ruolo di presidente del Consiglio con quello di vicepresidente e pensiamo che questa proposta sia tesa a rafforzare la leale collaborazione all’interno di quest’Aula e politicamente all’esterno”.

“Questa elezione rinnova la fiducia nella mia persona in un ruolo apicale dell’Ufficio di presidenza – ha detto Scaramelli – e credo che sia soprattutto un atto di carattere politico. Una votazione né scontata né banale – ha aggiunto – perché si tratta della terza volta in tre anni. Quando il gruppo di Italia Viva ha visto l’uscita di Maurizio Sguanci, ho confermato e consolidato l’idea che Italia Viva resti nel campo del centrosinistra, rispetto all’alleanza di governo che ha visto eleggere il presidente Giani”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa