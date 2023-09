Teatro e canto fanno bene alla memoria: nasce il progetto "L’oro in bocca"

Musica e teatro per allenare la memoria e far riemergere ricordi ed emozioni. Si chiama "L’oro in bocca" ed è il progetto di Compagnia Semi Volanti in collaborazione con Cantieri Osso del Cane CODC e Associazione Buon Pro Ponsacco. Un’idea che ha visto il finanziamento della Regione Toscana e il patrocinio del Comune di Ponsacco e di Casciana Terme Lari, ANPI Provincia di Pisa, Auser Ponsacco, Casa di Riposo Belvedere Lari, Casa di Riposo Casciana Terme, Casa di Riposo Ponsacco, Misericordia di Lari e UTE Ponsacco.

"Un progetto inclusivo pensato e dedicato alla parte più nobile della nostra società – commenta l’assessore al sociale del Comune di Ponsacco David Brogi –. Gli anziani detengono un grande patrimonio collettivo: la saggezza e la memoria. Per questo siamo veramente felici come amministrazione di aver patrocinato un’iniziativa che punta a recuperare e raccogliere quella memoria e quella saggezza. Invito chiunque voglia partecipare a iscriversi entro il 26 settembre".

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione teatrale e canto nello spazio dei Semi a Ponsacco e nelle case di riposo. Un percorso che si concluderà con la realizzazione di una mostra fotografica che documenterà ciò che è emerso durante gli incontri.

"Questa è una buona iniziativa organizzata dalla Compagnia teatrale Semi Volanti che volentieri abbiamo patrocinato - commenta l’assessore alle politiche sociali di Casciana Terme Lari, Alessandro Tosi - un’occasione per dare risalto alla memoria dei nostri anziani all’interno di un progetto che valorizza l’attività creativa e i momenti di socializzazione".

"L’obiettivo – spiega Eva Malacarne della Compagnia Semi Volanti – è condurre le persone anziane in un percorso creativo che si basa sul loro bagaglio di esperienze umane. Ricercare il loro benessere psicofisico attraverso esercizi e attività di teatro e musica. Ma anche stimolare la socialità, la condivisione, la capacità di attenzione e di espressione. Un lavoro individuale e collettivo con la volontà di valorizzare il patrimonio legato alla memoria. Raccogliere le testimonianze relative agli anni del periodo fascista e del dopoguerra, operando nel percorso della conservazione e promozione della memoria in collaborazione con ANPI".

Si comincia il 2 ottobre, i lunedì dalle ore 10 alle 12 allo spazio dei Semi a Ponsacco, con possibilità di trasporto a domicilio gratuito con mezzo autorizzato. Info e iscrizioni presso gli Enti collaboratori e semivolanti@gmail.com 320 3839434. Iscrizioni fino al 26 settembre.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio Stampa