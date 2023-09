Tramvia, modifica dei cantieri in piazza San Marco

Proseguono i lavori di realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco. Questa settimana, come programmato, scatta la fase successiva delle lavorazioni in piazza San Marco che prevede la riapertura della direttrice di collegamento tra via della Colonna-via Battisti e via degli Arazzieri-via XXVII Aprile con il ripristino del transito dei mezzi del Tpl. E l’avvio del cantiere in via La Pira che quindi sarà chiusa da piazza San Marco a via della Dogana.

Le modifiche dei cantieri scatteranno dalle 21 di giovedì 14 settembre in modo che, alle 5 di venerdì 15 settembre, i mezzi del TPL potranno utilizzare la nuova viabilità.

In piazza San Marco l’area di cantiere interesserà la carreggiata lato centro fino all’incrocio con via Battisti escluso (via Ricasoli diventa quindi strada senza sfondo); anche sul lato di via degli Arazzieri l’intersezione sarà libera dalla cantierizzazione (che invece sarà presente in adiacenza alla parte centrale) e verrà utilizzata dai mezzi provenienti da via Cavour sia per svoltare in via degli Arazzieri, sia per proseguire in via Cavour sia per transitare davanti alla Basilica in direzione di via Battisti. La carreggiata sul lato della Basilica sarà utilizzata anche dai bus provenienti da via Battisti e diretti in via degli Arazzieri con l’istituzione di un doppio senso di circolazione.

Contestualmente sarà attivato il cantiere su via La Pira con la chiusura tra piazza San Marco e via della Dogana.

Come cambia la viabilità

Questa nuova fase della cantierizzazione prevede una serie di importanti modifiche della circolazione. Via Cavour (già area pedonale di tipo B) diventerà a senso unico da via Guelfa/via Alfani verso piazza San Marco; anche nel tratto successivo, fino a via Venezia/via Sant’Anna, sarà istituito il senso unico sempre in uscita dal centro. La strada resta ancora chiusa per la presenza del cantiere da via Venezia a viale Matteotti. I veicoli autorizzati provenienti da via La Marmora e diretti nella zona di San Lorenzo dovranno svoltare in via Venezia per poi proseguire in via Sant’Anna, via Zara, via Santa Reparata (che diventa a senso unico da via XXVII Aprile verso via Guelfa), via Guelfa e arrivare in via Cavour. Oppure proseguire sui viali per poi imboccare via Santa Caterina d’Alessandria e continuare in via delle Ruote-via San Zanobi.

Via della Dogana diventerà a doppio senso e sarà utilizzata sia dai veicoli provenienti da piazza San Marco-via Cavour e diretti sui viali (passando da via La Marmora) sia per quelli che arrivano da via La Marmora e non hanno svoltato prima in via Venezia.

Come cambia il trasporto pubblico

Con la nuova fase dei cantieri e la riapertura di via Battisti e via degli Arazzieri, il servizio dei bus subirà alcune variazioni e molte linee torneranno nuovamente attraversare e fermarsi in piazza San Marco, sul lato della piazza in direzione via Battisti.

Le linee 6, 14, 23, 31 e 32 torneranno a transitare nei due sensi sulla direttrice Arazzieri–San Marco–Battisti e sarà ripristinata una fermata in piazza San Marco in direzione di piazza Santissima Annunziata-piazza D’Azeglio. Le linee 11 e 20 non vengono modificate rispetto al percorso attuale.

La linea 1 non arriverà più alla stazione, ma si attesterà in capolinea in largo Martiri delle Foibe nei pressi della fermata Strozzi-Fallaci della Linea T1 della tramvia. Si tratta di un anticipo rispetto alle previsioni della rete che entrerà in esercizio con l’attivazione della linea Fortezza-Libertà-San Marco. Gli utenti della linea da ora in avanti per raggiungere la stazione dovranno effettuare un cambio sulla T1.

La linea 17 varierà il proprio percorso rispetto all’attuale in modo da utilizzare un itinerario più protetto e meno coinvolto dalla cantierizzazione (asse Colonna-Indipendenza). In direzione centro non passerà più da piazza Savonarola ma da viale Mazzini per poi andare su piazza D’Azeglio e poi, facendo lo stesso itinerario, della linea 6 arrivando a San Marco.

La linea C1 prevede un cambio di percorso in entrambe le direzioni. In direzione Parterre, non percorrerà più viale Lavagnini e via Lorenzo Il Magnifico ma si instraderà su via La Marmora–via Fra’ Bartolommeo. In direzione Santa Maria Soprarno, non andrà verso piazza San Marco, ma da via La Marmora svolterà in via Venezia-via Sant’Anna-via Zara-via di Santa Reparata-via di San Zanobi per poi rientrare in via Cavour da via Guelfa.

